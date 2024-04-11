Набиуллина поддержала отмену налога на доходы по длинным вкладам: «Чтобы стали популярными»

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Евгения Романова
Евгения Романова 43 0

Набиуллина: ЦБ поддержал предложение об отмене налога на длинные вклады

Набиуллина поддержала отмену налога на доходы по длинным вкладам: «Чтобы стали популярными»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ЭДУАРД КОРНИЕНКО

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С такой инициативой прежде выступили в Госдуме.

Центробанк России поддерживает предложение освободить от налога доход по длинным вкладам. Такое заявление сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков РФ (АБР).

«Мы это в целом поддерживаем, но как и с таксономией, тут нужны встречные усилия, чтобы длинные вклады стали популярными», — сказала она.

Набиуллина добавила, что отменить налог предложил глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Пик инфляции позади: главное из выступления Набиуллиной в Госдуме

Ранее 5-tv.ru писал, что Набиуллина назвала шесть направлений для борьбы с бедностью в России. Одним из способов является защита населения от чрезмерной закредитованности, мошенничества на рынке финансов и обеспечивать меры поддержки россиян, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

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