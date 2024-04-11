Мезенцев заявил о глубоких многовековых отношениях России и Белоруссии

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 17 0

Он посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что сегодняшние контакты Москвы и Минска являются подтверждением глубины многовековых отношений двух стран.

«Мы хотим подтвердить ту систему отношений, которая подтверждает историзм наших многовековых отношений. Шаг к шагу подтверждается глубина и масштаб подписанных еще 4 ноября 2021 года 28 союзных программ», — сообщил Мезенцев на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он подчеркнул, что благодаря хорошим отношениям двух стран активизировались научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А также по-особому взаимодействуют Курчатовский институт, национальная академия наук и институт РАН - они сейчас замкнуты на Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Наши планы с учетом той обстановки, которая порой складывается в приграничных регионах и субъектах РФ, пострадать не могут», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства.

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