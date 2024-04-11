Мезенцев заявил о глубоких многовековых отношениях России и Белоруссии

Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что сегодняшние контакты Москвы и Минска являются подтверждением глубины многовековых отношений двух стран.

«Мы хотим подтвердить ту систему отношений, которая подтверждает историзм наших многовековых отношений. Шаг к шагу подтверждается глубина и масштаб подписанных еще 4 ноября 2021 года 28 союзных программ», — сообщил Мезенцев на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Он подчеркнул, что благодаря хорошим отношениям двух стран активизировались научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. А также по-особому взаимодействуют Курчатовский институт, национальная академия наук и институт РАН - они сейчас замкнуты на Министерстве науки и высшего образования РФ.

«Наши планы с учетом той обстановки, которая порой складывается в приграничных регионах и субъектах РФ, пострадать не могут», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что миллиард рублей направят на запуск медиахолдинга Союзного государства.