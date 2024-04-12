Собянин: Москва приумножает традиции России как космической державы

Полет Юрия Гагарина открыл человечеству путь к звездам — ученые, конструкторы, инженеры, обеспечившие космическое первенство, навсегда вошли в отечественную историю и сердца людей как настоящие герои. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем космонавтики! Сегодня российская ракетно-космическая отрасль динамично развивается», — написал глава города в Telegram-канале.

В Москве работают ведущие промышленные предприятия, научные центры и инженерные вузы, приумножающие традиции России как космической державы. Для всех желающих познакомиться с космосом поближе открыты тематические музеи, планетарий и народная обсерватория.

В них можно увидеть лунный грунт, совершить интерактивный полет в космос и рассмотреть подлинные образцы космической техники. Собянин выразил благодарность космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли за мужество, высокий профессионализм и добросовестный труд, пожелав им крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо России.