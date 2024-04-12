Трапеза в космосе: какой был рацион у Юрия Гагарина во время первого полета

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Нутрициолог Попкова: в космосе Юрий Гагарин попробовал шоколад

Трапеза в космосе: какой был рацион у Юрия Гагарина во время первого полета

Фото: РИА Новости / РИА Новости

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В разработке питания космонавтов участвуют различные специалисты. Для приема пищи Гагарина ими были подобраны специальные продукты.

Юрий Гагарин стал не только первым человеком, который отправился покорять невесомость — он также первым попробовал специальное питание на борту космического корабля. О рационе великого советского космонавта в беседе с изданием Газета.ру рассказала нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова.

Как объяснила специалист, разработка космического питания требует привлечения специалистов из различных областей. Например, кондитеров, физиологов и даже инженеров.

«Существует ряд требований, предъявляемых к космическому питанию. Пища должна быть сбалансированной в соответствии с теорией рационального питания. Также продукты должны быть высокой калорийности при малых массе и объеме», — рассказала Попкова.

В космосе Юрий Гагарин попробовал мясо и шоколад — необходимо было понять, сможет ли пилот поесть при отсутствии гравитации.

Шоколад высококачественных сортов в небольших количествах насыщает организм человека важными микроэлементами. В продукте содержатся фосфор, магний и железо. Кроме того, шоколад провоцирует выработку серотонина — гормона «счастья». Мясо же является источником белка и аминокислот. Оно необходимо для улучшения процесса усвоения пищи.

«У экипажа есть стандартный рацион питания, который составляется на основе личных предпочтений. Большинство продуктов — это блюда, приготовленные по технологии сублимационной сушки и разнообразные консервированные продукты», — поделилась эксперт.

Сегодня ежедневный рацион космонавта, который разбивают на четыре приема пищи, составляет около 3200 калорий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве прошла II Конференция «Питание в Космосе: наука, инновации, перспективы».

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