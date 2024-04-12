В России разработали меры защиты транспорта от беспилотников

Минтранс разработал меры защиты от беспилотников
Фото: Манзюк Александр / ТАСС
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Над созданием проекта работали специалисты Минтранса.
В России разработали рекомендации о мерах по защите объектов транспорта от беспилотников. Об этом 5-tv.ru рассказали в Минтрансе РФ.
Разработкой занимались специалисты министерства вместе с экспертами подведомственных агентств. Необходимость появилась из-за участившихся случаев применения дронов для незаконного вмешательства в деятельность транспортных комплексов на территории России.
«Выработаны рекомендации по принятию необходимых мер по защите отдельных объектов транспорта от неправомерного использования беспилотных аппаратов», — сообщили в Минтрансе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в московском Шереметьево установили радиолокационно-оптический комплекс, предназначенный для обнаружения и подавления беспилотников.
В воздушной гавани уточнили, что безопасность аэропорта теперь будет обеспечивать комплекс «ЕНОТ-СД». Он способен самостоятельно фиксировать низколетящих нарушителей воздушного пространства, идентифицировать их с помощью оптики, а также оказывать им противодействие, создавая помехи.
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