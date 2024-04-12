«Отключается мозг»: Елизавета Арзамасова раскрыла подробности своей беременности

Коллеги стараются быть лояльными и помочь ожидающей второго ребенка актрисе.

Актриса Елизавета Арзамасова поделилась подробностями своей беременности. Она призналась, что у нее периодически «отключается мозг».

«Бывает, мозг отключается, и ты вдруг чего-то так хочешь, что готов перевернуть весь мир. Мне так захотелось слойку с сыром, вот такую холодную, которая лежала где-то в магазине дней пять», — рассказала звезда в своем блоге.

Коллеги знаменитости знают о ее положении, поэтому лояльно отнеслись к «прихоти» актрисы. Чтобы Елизавета поела и пришла в порядок, несколько сотрудников бросили работу и отправились в магазин.

«Ребята со съемочной группы, несмотря на то, что в кадре сегодня 180 человек, съездили мне за слойкой. Спасибо им огромное и дай Бог здоровья», — отметила она.

Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух ждут второго ребенка. Этой новостью звезда поделилась несколько дней назад, опубликовав трогательное видео.

Первый совместный ребенок у пары появился летом 2021 года. И уже тогда Арзамасова намекала, что не против забеременеть во второй раз. Она также отмечала, что Авербух — замечательный отец, который, несмотря на загруженность, уделяет много времени сыну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Сладкая жизнь» Шумакова сообщила о пополнении в семье.