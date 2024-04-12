Из области фантастики: зачем Британия грозит РФ несуществующим лазерным оружием

Глава британского Минобороны Грант Шэппс пообещал передать Киеву «революционное оружие» для борьбы с российскими беспилотниками.

Представители Минобороны Великобритании выдают желаемое за действительное, когда говорят о наличии у них лазерного оружия, которое они намерены передать Украине для борьбы с российскими беспилотниками. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой.

«В России на этот счет говорят: „Обещать — не значит жениться“. Все заявления министра обороны Великобритании под собой ничего не имеют, кроме хвастливых политических лозунгов, которыми лидеры европейских государств разбрасываются налево и направо. Желаемое выдается за действительное», — подчеркнул российский военный.

Лондон пригрозил «огромными последствиями»

Министр обороны Британии Грант Шэппс ранее заявил о грядущих испытаниях «революционного оружия» DragonFire («Пламя Дракона») — лазерного комплекса для поражения вражеских беспилотников и снарядов.

По словам Шэппса, первоначально боевой лазер планировалось поставить на вооружение в 2032 году, однако конфликт на Украине заставляет сократить сроки его ввода в эксплуатацию. Министр пообещал посодействовать тому, чтобы DragonFire поступил на вооружение не позднее 2027 года и был передан Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, каждое использование лазерной установки будет обходиться примерно в десять фунтов стерлингов, что намного дешевле, чем залп системы противоракетной обороны. Поэтому, подчеркнул министр, новое оружие может иметь «огромные последствия» для конфликта на Украине.

Также Шэппс назвал Британию мировым лидером в разработке «прорывных технологий», таких как лазерное оружие.

«Мы разрабатываем это оружие такими темпами и на таком уровне, который другие страны вряд ли смогут воспроизвести», — заявил министр.

Только на бумаге

Комментируя заявление главы британского Минобороны, Липовой указал на то, что сегодня ни одна страна не может с уверенностью назвать себя лидером в лазерном вооружении. Он пояснил, что боевой лазер — это оружие будущего, которое пока что не применяется ни одной из армий мира, поэтому бравурные заявления Шэппса носят чисто политический характер.

Более того, британская армия в ее нынешнем состоянии никак не может относиться к передовым в плане оснащенности высокотехнологичным вооружением, добавил Липовой.

«Если Британия не может свой военно-морской флот поставить в боеготовое состояние, то что говорить о производстве лазерного оружия? Оно, как и космическое оружие, очень дорогостоящее и требует больших вливаний. Не думаю, что у Великобритании на сегодня достаточно средств, чтобы серьезно заниматься этими вопросами. У британской армии есть какие-то разработки, проекты, но только на бумаге, не больше. Поэтому представлять Британию в качестве серьезного противника в области лазерного оружия не стоит», — считает российский военный.

Не раньше, чем через десять лет

По мнению Липового, очень маловероятно, что Великобритания даже в обозримой перспективе выбьется в лидеры лазерного вооружения. На сегодня Лондон не представил ни одного образца, который можно было бы в перспективе поставить на вооружение.

«У нас есть подобного рода разработка „Пересвет“, но это пока опытные модели, которые находятся в стадии доработки и изучения. Они еще будут дорабатываться для более системного применения. Поэтому чтобы Англия вырвалась в этой сфере вперед… Это из области фантастики, которой они сегодня в большей степени занимаются», — заключил Липовой.

Генерал-майор полагает, что реальное применение лазерного оружия возможно не раньше, чем через десять лет. Именно в этой перспективе боеспособные образцы могут поступить на вооружение армий передовых стран и быть применены в отношении их противников.

Всего две проблемы

Военный эксперт Юрий Кнутов однажды в беседе с 5-tv.ru отметил, что над созданием боевых лазеров сегодня работает ряд стран. Ими уже созданы действующие образцы подобного оружия, которые устанавливаются на бронеавтомобили и могут работать по беспилотникам.

Однако их воздействие пока ограничено: мощности луча хватает, чтобы вывести из строя видеокамеру и «ослепить» дрон, однако недостаточно для того, чтобы уничтожить аппарат или причинить ему серьезные повреждения.

Есть уже и более сильные боевые лазеры, способные поджечь беспилотник, а также очень мощные лазерные установки, которые могут уничтожать снаряды и даже крылатые ракеты и самолеты. Однако подобные лазеры громоздкие, занимают много места и используются, как правило, на военных кораблях.

По словам эксперта, в целом ученым пока не удалось преодолеть ряд технологических ограничений, которые не позволяют использовать лазер в качестве полноценного оружия. В частности, не решен вопрос объединения нескольких лазерных лучей в один для увеличения мощности.

Кнутов пояснил, что по-настоящему боевыми лазерами смогут считаться только те, что имеют мощность свыше одного мегаватта. Пока же установки, которые используются в наземных условиях, не превышают 300-350 киловатт.

«Одна из американских корпораций заявила, что смогла объединить десять лучей мощностью по 30 киловатт и подняла мощность лазера до 300 киловатт. Однако это экспериментальная установка, использование которой в военной технике в ближайшее время исключено», — отметил Кнутов.

Он добавил, что доведение мощности лазеров до 500 киловатт, а затем и до мегаваттных значений, что рано или поздно произойдет, позволит им решать любые боевые задачи вплоть до уничтожения боеголовок баллистических ракет.

Еще одна нерешенная проблема боевых лазеров заключается в том, что световой импульс в процессе излучения нагревает линзу лазерной установки, что ведет к искажению и рассеиванию пучка света. Это приводит к невозможности многократного использования светового импульса, иначе говоря, к невозможности непрерывного ведения огня.

Чтобы такого не происходило, установкам требуется система охлаждения, которая позволяет очень быстро охлаждать линзы и за счет этого многократно излучать световые импульсы.

Как подчеркнул Кнутов, решение двух обозначенных проблем — объединения лучей и охлаждения установки — теоретически позволит говорить о появлении в ближайшие пять-десять лет мощных лазерных устройств, способных уничтожать ракеты и другие цели в небе и даже в космосе.

Дешевле в тысячу раз

Что касается эффективности, то главное преимущество лазерного луча как оружия заключается в его невидимости, а также в мгновенном действии. Немаловажно и то, что один импульс (выстрел) боевого лазера стоит в тысячу раз дешевле пуска ракеты. Кроме того, такое оружие не требует пополнения боезапаса.

В числе минусов боевых лазеров можно назвать то, что лучи плохо распространяются в тумане, облаках и в дождь. Кроме того, излучение происходит прямолинейно, поэтому дальность действия лазера на земле ограничена.

Однако, отметил Кнутов, на сегодня уже есть лазеры с таким диапазоном волн, который позволяет лучу проникать через облака и туман. Это делает их достаточно универсальным оружием.

Эксперт уверен, что при устранении существующих проблем лазерного оружия оно станет самым эффективным и дешевым по сравнению с тем, что сейчас использует артиллерия и ракетные войска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев и Лондон подписали соглашение о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности, которое позволит британским компаниям открывать ремонтные заводы на территории Украины.