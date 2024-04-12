Появились кадры стратосферного прыжка россиян с борта самолета на Северный полюс

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 48 0

Рекорд приурочен ко Дню космонавтики.

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Дмитрий Глагольев

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Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок с борта самолета Ил-76 на Северный полюс. Уникальные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

В ролике видно, что у всех рекордсменов есть кислородные балоны, так как на высоте, с которой совершается прыжок — это более десяти тысяч метров — концентрация кислорода в воздухе уменьшается. Помимо этого, с борта сбросили специальное оборудование, которое будет развернуто на дрейфующей льдине.

Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов и летчик-инструктор Александр Лынник. Прыжок приурочили ко Дню космонавтики и посвятили России и ее роли в освоении Арктики.

«12 апреля — святой для нас день. Конечно же, должно произойти именно сегодня все удачно, потому что вся страна гордится Днем космонавтики, полетом Юрия Алексеевича Гагарина. Время первых продолжается, и мы сейчас стоим на этом же пути», — заявил Лынник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Роскосмос» назвал запуск «Ангары-А5» новой главой в биографии Восточного.

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