«Молимся за его здоровье»: Юрию Куклачеву провели операцию после инфаркта

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 193 0

Артист Юрий Куклачев находится в стабильно-тяжелом состоянии после операции

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Накануне артиста цирка экстренно госпитализировали.

Знаменитому цирковому артисту Юрию Куклачеву провели операцию на сердце после обширного инфаркта. Сын знаменитости Дмитрий дал 5-tv.ru эксклюзивный комментарий.

Заслуженный артист России сообщил, что сейчас Юрий Дмитриевич находится в тяжелом, но вполне стабильном состоянии. Близкие и все поклонники ждут его выздоровления.

«Сейчас прошла операция, состояние стабильно-тяжелое. Молимся за его здоровье», — поделился Дмитрий.

На данный момент семья ожидает обход врачей в больнице, чтобы узнать больше о состоянии Юрия Куклачева. Как выяснил 5-tv.ru, все заявленные ранее концерты состоятся, однако без участия Куклачева.

Народному артисту РСФСР стало плохо в пятницу, 12 апреля, во время юбилейного концерта. Его экстренно госпитализировали, операция длилась более трех часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт.

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