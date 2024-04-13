Провел сутки в ловушке: мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 26 0

Житель Красноярского края провел в снежной пещере сутки в свой день рождения

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; Telegram / Ирина Волк / IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Житель Красноярского края остался жив благодаря своевременной помощи сотрудников полиции и МЧС.

Житель Красноярского края сутки провел в снежной пещере посреди тундры, в ловушке он даже встретил свой день рождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, 55-летний мужчина в свой день рождения отправился на снегоходе из Дудинки в Усть-Порт, но из-за непогоды сбился с пути и провалился в яму. В течение суток ее замело снегом, и мужчина оказался в снежной пещере. Средств связи, чтобы вызвать помощь, у него не было.

Тревогу забил сын пропавшего. Он сообщил об исчезновении отца в полицию. Правоохранители вместе со спасателями выдвинулись на поиски мужчины и вскоре обнаружили его снегоход. Неподалеку из-под снега доносился голос пропавшего.

Вооружившись лопатами, спасатели и полицейские откопали из-под снега мужчину. Он оказался цел и невредим, и поблагодарил за помощь своих спасителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в подтопленном Орске спасли пенсионерку с котами во время осмотра города главой МЧС.

+10° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:44
«Как быстро растут дети»: Прилучный показал сына за рулем его первой машины
19:31
Паводок в Оренбурге достиг максимальной отметки
19:26
Провел сутки в ловушке: мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения
19:13
«Принцип богатых людей»: Роза Сябитова рассказала, как тратит деньги
19:00
Боевики ВСУ массово сдаются в плен российской армии на авдеевском направлении
18:47
«Постучал в мою дверь»: у Бони появился новый ухажер спустя пару месяцев после расставания

Сейчас читают

«Игра на публику»: зачем Германия передает Украине еще один ЗРК Patriot
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга превысил опасную отметку на 255 сантиметров
«Мне дочка позвонила»: семья Блиновской прокомментировала слухи об уходе ее мужа на СВО
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок