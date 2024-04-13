Провел сутки в ловушке: мужчина застрял в снежной пещере в свой день рождения

Житель Красноярского края остался жив благодаря своевременной помощи сотрудников полиции и МЧС.

Житель Красноярского края сутки провел в снежной пещере посреди тундры, в ловушке он даже встретил свой день рождения. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как оказалось, 55-летний мужчина в свой день рождения отправился на снегоходе из Дудинки в Усть-Порт, но из-за непогоды сбился с пути и провалился в яму. В течение суток ее замело снегом, и мужчина оказался в снежной пещере. Средств связи, чтобы вызвать помощь, у него не было.

Тревогу забил сын пропавшего. Он сообщил об исчезновении отца в полицию. Правоохранители вместе со спасателями выдвинулись на поиски мужчины и вскоре обнаружили его снегоход. Неподалеку из-под снега доносился голос пропавшего.

Вооружившись лопатами, спасатели и полицейские откопали из-под снега мужчину. Он оказался цел и невредим, и поблагодарил за помощь своих спасителей.

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