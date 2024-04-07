Пенсионерку с котами спасли во время осмотра главой МЧС подтопленного Орска

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Министр вместе с оренбургским губернатором инспектировали спасательные работы в пострадавшем от паводка городе.

Фото, видео: © РИА Новости; МЧС РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Прорыв дамбы в Орске

Спасательную операцию пенсионерки и ее питомцев провели в Орске во время осмотра главой МЧС России Александром Куренковым подтопленных улиц города. Видео с этим трогательным моментом распространило ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, женщина оказалась в доме одна, а первый этаж затопило. Сигнал о помощи от нее поступил на телефон «112», когда Куренков вместе с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером на лодке инспектировали спасательные работы на улице Строителей в Орске, отмечает ТАСС.

В МЧС добавили, что многие люди отказываются эвакуироваться. Они думают спастись за счет высоты этажей их домов, но так они подвергают себя опасности.

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Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду. Следует отметить, что за последние сутки уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос на 28 сантиметров.

Сегодня, 7 апреля, министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Соответствующее поручение он получил от президента РФ Владимира Путина.

По данным Куренкова, в настоящий момент в Орске работают 11 пунктов временного размещения. Там находятся 510 человек, включая 116 детей. Всего удалось эвакуировать более четырех тысяч местных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели эвакуировали хаски из затопленного питомника под Оренбургом.
Животные немного напуганы, но, главное, целы.

Тема:
Прорыв дамбы в Орске
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