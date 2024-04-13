Русскоговорящий парень дал отпор нападавшему в торговом центре в Сиднее

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 107 0

7NEWS: русскоговорящий парень дал отпор нападавшему в торговом центре в Сиднее

Русскоговорящий парень дал отпор нападавшему в торговом центре в Сиднее

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Мужчина стал героем австралийских новостей.

Русскоговорящий парень дал отпор неизвестному с ножом, нападавшему на посетителей торгового центра в пригороде Сиднея Бонди-Джанкшен. Об этом сообщил телеканал 7NEWS Australia.

В сюжете говорится, что россиянин не дал вооруженному мужчине подняться по эскалатору, отгоняя его заградительным столбиком.

«Мы слышали истории от людей, прятавшихся в магазине, о парне, который стоял на эскалаторе, держал в руках заградительный столбик и пытался отогнать нападавшего. Он кричал на русском: „Отойди, отойди“, пытаясь задержать его и не дать пройти дальше», — говорится в репортаже.

В сети бесстрашному мужчине уже дали прозвище «Человек со столбиком» (Bollard Man). Прежде стало известно, что в торговом центре в пригороде Сиднея произошла стрельба и поножовщина, есть погибшие и раненые.

По данным местных СМИ, неизвестный нападал с ножом на людей, успев ранить несколько человек. Также, предварительно, шесть человек погибли.

Приехавшие на место правоохранители ликвидировали злоумышленника на месте. Полиция не исключает, что преступников было двое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киеве мужчина с ножом напал на сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

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