Выводы сделаны: выпады США и НАТО дополнительно сблизили Китай и Россию

Для Си Цзиньпина и Владимира Путина важны понятия справедливости и честности.

А что творится вокруг Китая? Его так же, как и Россию, прямо сейчас обкладывают базами США и их союзников.

Вопрос — не порвутся ли бюджеты Пентагона от желания усидеть на нескольких стульях? Корреспондент «Известий» Николай Иванов разобрался в геополитическом раскладе на этот вечер.

Штаты ждут конца света. Солнечное затмение в Западном полушарии посчитали предвестником апокалипсиса.

Американский истеблишмент, судя по всему, руководствуется принципом: не можешь победить хаос и тьму — возглавь. Снова и снова вашингтонские ястребы берут курс на разрушение планеты.

Иначе как объяснить, что министр финансов США прилетает в Китай, ядерную державу с населением в 1 миллиард 400 миллионов человек, и угрожает Пекину санкциями.

«Компании, в том числе в КНР, не должны оказывать материальную поддержку войне России, и что они столкнутся со значительными последствиями, если они это сделают», — говорила Джанет Йеллен.

Что характерно: в Поднебесной угрозы Вашингтона слышат отчетливо. И делают выводы: в январе марте товарооборот с США снизился на 4%, а с Россией вырос на 5,2%.

Но заниматься словоблудием, как привыкли американские политики, китайцы — не собираются. Это действующий ламаистский храм в Пекине.

Храм мира и гармонии — на этом в Китае построено вообще все, в том числе политика. Гармония, стабильность, отсутствие спонтанности и спешки.

А зачем торопиться, если твоей цивилизации пять тысяч лет. «Если тебе плюют в спину — значит, ты впереди» — это Конфуций. Никто, конечно, не собирается останавливать сотрудничество с Москвой. В Доме народных собраний на Тяньяньмэне председатель КНР принимает Сергея Лаврова.

«В февральской телефонной беседе с (Владимиром) Путиным мы вместе наметили магистральные пути дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений. Мы договорились продолжать поддерживать плотный контакт и своевременно обмениваться мнениями по двусторонней повестке и актуальным, глобальным и региональным вопросам, имеющим стратегическое, глобальное и долгосрочное значение», — отмечал Си Цзиньпин.

Ключевой момент: председатель КНР подчеркивает значение личных связей с президентом Путиным. Потому что для обоих лидеров важны понятия справедливости и честности — это и личный мотив, и государственный.

«Стартовал проект годов культуры России и Китая и внешнеполитическая связка Москвы и Пекина — конечно же, это локомотив усилий, которые обретают все больше и больше сторонников по формированию более справедливого, многополярного мироустройства и обеспечение безопасности на евразийском континенте», — говорил тогда Лавров.

На столе перед Лавровым и Си — фарфоровые чайники, как и на встрече с главой китайского МИД Ван И. Культуре чаепития в Китае три тысячи лет: это — знак дружбы и расположения.

Впрочем, и за стенами правительственных резиденций эти знаки повсюду. Улица Ябао Лу в центре Пекина — ее называют русской улицей — здесь даже название магазинов на кириллице.

В 1990-е здесь закупались наши челноки, сейчас торговые отношения Китая и России, конечно, гораздо шире. Товарооборот — 240 миллиардов долларов.

Вот чайный магазин «Ира». нас зовут внутрь, Саша наливает нам улун. Конечно, чай в структуре товарооборота наших стран не на первом месте.

Россия экспортирует нефть, газ, металлы, древесину. Обратно получает автомобили, смартфоны, промышленные станки.

По прогнозам западных финансистов, к 2037 году КНР обгонит США и станет первой экономикой мира. Перед Россией стоит задача войти в четверку крупнейших экономик планеты, Штаты — в панике.

«Они высокомерно верят, что имеют право контролировать международную торговлю, международные отношения, и все должны быть подчинены им. Но Глобальный Юг отказывается это делать. России угрожали, но ее ослабление со стороны США не работает. Фактически, Россия укрепилась, и российско-китайский альянс во многом является частью силы многополярного порядка», — заявил вице-президент американского Института Шиллера Харли Шлангер.

Чтобы справиться со страхом, Вашингтон окружает Китай в Тихоокеанском регионе, создавая аналог НАТО. Альянс AUKUS сейчас включает в себя США, Австралию и Британию.

К нему планируют подключить Японию, сделать общий противоракетный щит в рамках противодействия Китаю. Правда, президент США уверен, что враг — не в Пекине.

«Я баллотировался, чтобы помочь изменить жизнь простых людей и уменьшить вероятность войны из-за Вьетнама», — выпалил он.

Если Джо Байден говорил от чистого сердца, то в своей политике он преуспел: войны с Вьетнамом не предвидится. Но, скорее всего, он все же имел в виду Тайвань.

Пекин считает остров своей территорией. Вашингтон поддерживает сепаратистские настроения Тайбэя.

До горячей фазы пока не дошло. Зато с Россией США и НАТО открыто воюют руками украинцев и тратят безумные деньги.

За последние два года — 113 миллиардов долларов, а всего с Майдана — 300. На что были потрачены 187 миллиардов между 2014-м и 2022-м — загадка даже для американских политиков.

Проект под названием «Украина» оказался невыносимо дорогим. При этом политики по обе стороны Атлантики пугают американцев катастрофой, если те оставят украинцев без денег.

Но убеждать в этом американцев сложнее с каждым днем. На фоне бессмысленных трат экономика самих Штатов трещит по швам.

Об этом открыто говорят ведущие американские экономисты, инвесторы. Вопрос не в том, лопнет ли гигантский мыльный пузырь на Уолл-стрит, вопрос — когда.

«Долг США растет на триллион долларов каждые 90 дней. США — банкрот», — убежден автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки.

Даже доллар — главное оружие Вашингтона — уже не тот. На этом фоне фантастический фильм о распаде США «Гражданская война», который выходит на экраны, уже не кажется таким уж фантастическим.