«Должен сам»: отец Соколовского не советовал сыну разводиться с Дакотой

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 16 0

Отец Влада Соколовского старался не вмешиваться в развод сына с Ритой Дакотой

«Должен сам»: отец Соколовского не советовал сыну разводиться с Дакотой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Но пара все равно громко разошлась несколько лет назад.

Отец популярного исполнителя Влада Соколовского, солист группы «ИКС-миссия», поделился мнением о громком разводе сына с певицей Ритой Дакотой в 2018 году. Андрей Соколовский в интервью с lady.mail.ru признался, что старался не давать артисту советов, ведь ему было необходимо самому достойно выйти из ситуации.

Андрей рассказал, что развод с бывшей женой Владу дался действительно тяжело. Соколовский оказывал поддержку любимому сыну, однако пытался не заходить «слишком далеко». Пара разошлась со скандалом, музыкант был обвинен в изменах.

«Считаю, в таких ситуациях все очень индивидуально и человек должен сам принимать решения, как ему себя вести и как жить дальше. Считаю, Владу удалось достойно показать себя в ситуации развода», — поделился отец певца.

Он добавил, что в противном случае Соколовскому и Дакоте не удалось бы сохранить те дружеские отношения, которые они поддерживают сегодня. Кроме того, для родителей Влада Рита до сих пор является близким членом семи.

Солит «ИКС-миссии» также отметил, что не лезет с советами и в воспитание внуков. У артиста есть дочь от первого брака с Дакотой, а новая супруга, модель Ангелина Суркова, родила ему сына.

«У Влада есть пример воспитания — то, как растили его с сестрой мы, их родители. Думаю, что ему нужно, он возьмет из этого опыта. К тому же Влад и без всяких советов очень хороший папа», — считает Андрей Соколовский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что супруги Чекалины начали делить совместно нажитое имущество.

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