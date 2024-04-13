Супруги Чекалины начали делить совместно нажитое имущество
Начался процесс раздела совместно нажитого имущества блогера Лерчек и ее мужа
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Иск был зарегистрирован 12 апреля в одном из столичных судов.
Начался процесс раздела имущества блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема. Соответствующий документ зарегистрировали 12 апреля в Симоновском районном суде Москвы.
«Истец: Чекалин А. А. Ответчик: Чекалина В. В. Категория дела № 6 — «О разделе совместно нажитого имущества между супругами», — опубликовано в картотеке суда.
В конце февраля Лерчек призналась, что ситуация с неуплатой налогов негативно отразилась на ее семье. Каждый по-своему старался переживать этот период. И это привело к тому, что партнеры стали отдаляться друг от друга.
Блогеров обвиняли в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Таким образом, задолженность была полностью погашена. Уголовное дело также прекращено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей.
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