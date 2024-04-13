Супруги Чекалины начали делить совместно нажитое имущество

Иск был зарегистрирован 12 апреля в одном из столичных судов.

Начался процесс раздела имущества блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее супруга Артема. Соответствующий документ зарегистрировали 12 апреля в Симоновском районном суде Москвы.

«Истец: Чекалин А. А. Ответчик: Чекалина В. В. Категория дела № 6 — «О разделе совместно нажитого имущества между супругами», — опубликовано в картотеке суда.

В конце февраля Лерчек призналась, что ситуация с неуплатой налогов негативно отразилась на ее семье. Каждый по-своему старался переживать этот период. И это привело к тому, что партнеры стали отдаляться друг от друга.

Блогеров обвиняли в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Согласно данным следствия, они на протяжении нескольких лет «дробили» свои доходы по счетам друзей и родственников. Позднее Чекалины выплатили ФНС долг почти в 500 миллионов рублей. Таким образом, задолженность была полностью погашена. Уголовное дело также прекращено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Лерчек и ее муж выплатили ФНС долг почти в 500 млн рублей.