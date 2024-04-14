Российский боец MMA Царукян победил экс-чемпиона Оливейру на турнире UFC 300

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Следующий поединок пройдет против чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

Российский боец MMA Царукян победил экс-чемпиона Оливейру на турнире UFC 300

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Боец смешанных единоборств (MMA) из России Арман Царукян победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе бразильца Чарльза Оливейру на 300-м турнире на «Ти-Мобайл Арене»в Лас-Вегасе.

Бой продлился все три раунда. Последние две части поединка прошли с преимуществом Царукяна. Встреча завершилась победой российского спортсмена решением судей. Следующий поединок победитель проведет против чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

В первом бою Царукян проиграл Махачеву единогласным решением судей. Встреча состоялась 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

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