«Опасная эскалация»: РФ призвала к сдержанности после ударов Ирана по Израилю

Москва неоднократно предупреждала, что напряженность будет расти в связи с многочисленными кризисами на Ближнем Востоке.

Россия обеспокоена в связи с эскалацией на Ближнем Востоке. Москва призывает все стороны конфликта к сдержанности. Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД РФ.

«Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. <…> Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности. Рассчитываем, что региональные государства будут решать имеющиеся проблемы политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Москва неоднократно предупреждала, что напряженность будет расти в связи с многочисленными кризисами на Ближнем Востоке, которые часто подогреваются безответственными провокациями. РФ считает важным, чтобы разрешению проблем способствовали конструктивно настроенные страны.

Кроме того, МИД РФ призвал россиян, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии, следить за сообщениями и рекомендациями дипведомства.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана.

В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные из-за ситуации в Израиле рейсы «Аэрофлота» готовятся к вылету. Росавиация еще ночью ввела ограничения из соображений безопасности.