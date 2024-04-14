«Нахожусь под увеличительным стеклом»: Кологривый устал от популярности

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Актер Кологривый заявил об усталости от популярности

«Нахожусь под увеличительным стеклом»: Кологривый устал от популярности

Фото: Петров Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Неужели артист хочет уйти в тень после последних скандалов вокруг его персоны?

Актер Никита Кологривый признался, что устал от пристального внимания к своей персоне. Об этом он заявил в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале.

«Честно скажу, устал от внимания бесконечного. От того, что я нахожусь под увеличительным стеклом. Все мои действия и высказывания расцениваются и иногда преподносятся совершенно не так, как я говорил», — отмечает актер.

Знаменитость уверен, что с этой проблемой сталкиваются многие публичные люди.

«Я думаю, что нужно напороться, набить шишки — 100%. Пускай люди смотрят на меня и учатся, как не надо делать», — добавил он.

По словам актера, сейчас он проходит путь взросления в творческой сфере жизни и старается «все грамотно взвешивать перед тем, как сказать». Однако актер не жалеет о своих многочисленных высказываниях, поскольку его мнение относительно различных вопросов не изменилось, несмотря на волну хейта в сторону артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в баре.

+11° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 76%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:41
Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны
21:28
«Нахожусь под увеличительным стеклом»: Кологривый устал от популярности
21:15
В ВСУ начались проверки из-за потерь позиций у Часова Яра
21:02
На Украине сообщили о взрыве в Днепре
20:52
«Сильный характер»: Костя Цзю исключил влияние ситуации с поджогом авто на Кудряшова перед боем
20:39
Митя Фомин получил травму в Турции

Сейчас читают

Сражалась с тяжелой болезнью: умерла актриса из «Склифосовского» Инна Головина
На могиле портрет и белые розы: урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили
Обезьяна и животное: боксер Кудряшов раскрыл поджигателя его машины
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок