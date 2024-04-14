«Нахожусь под увеличительным стеклом»: Кологривый устал от популярности

Неужели артист хочет уйти в тень после последних скандалов вокруг его персоны?

Актер Никита Кологривый признался, что устал от пристального внимания к своей персоне. Об этом он заявил в интервью блогеру Лауре Джугелии на ее авторском YouTube-канале.

«Честно скажу, устал от внимания бесконечного. От того, что я нахожусь под увеличительным стеклом. Все мои действия и высказывания расцениваются и иногда преподносятся совершенно не так, как я говорил», — отмечает актер.

Знаменитость уверен, что с этой проблемой сталкиваются многие публичные люди.

«Я думаю, что нужно напороться, набить шишки — 100%. Пускай люди смотрят на меня и учатся, как не надо делать», — добавил он.

По словам актера, сейчас он проходит путь взросления в творческой сфере жизни и старается «все грамотно взвешивать перед тем, как сказать». Однако актер не жалеет о своих многочисленных высказываниях, поскольку его мнение относительно различных вопросов не изменилось, несмотря на волну хейта в сторону артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривый лишился роли Жириновского после дебоша в баре.