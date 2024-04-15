Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы на концерте в Костроме

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 33 0

Певца вывели из себя назойливые попытки девушки снять его на камеру.

Григорий Лепс выбил телефон из рук поклонницы на концерте в Костроме

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Григорий Лепс выбил телефон из рук девушки-фанатки на концерте в Костроме, раздраженный тем, что она снимала его слишком близко. Об этом пишет KP.RU.

Уточняется, что инцидент произошел во время выступления Лепса в концертно-выставочном зале «Губернский» 13 апреля. Исполняя свой хит «Я стану водопадом», певец подошел к краю сцены. Одна зрительниц воспользовалась этим и протянула свой смартфон с включенной камерой вплотную к артисту. Лепс сначала знаком попросил поклонницу убрать гаджет, а затем просто выбил его из рук девушки.

Свидетели инцидента утверждают, что певец несколько раз просил зрительницу не тыкать в него телефоном и даже отходил от нее на другой край сцены. Однако девушка не вняла его просьбам.

Более того, некоторые зрители заявили изданию, что поклонница была даже довольна тем, что вывела Лепса из себя. К слову, ее телефон от падения не пострадал, девушка позднее нашла его и показывала другим зрителям.

О вспыльчивом характере народного артиста России известно давно. До сих пор на слуху у россиян громкий скандал, в который Лепс угодил в Петербурге, где избил посетителя одного из баров.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Григорий Лепс обматерил поклонницу прямо со сцены во время выступления.

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