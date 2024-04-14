Президент Израиля назвал атаку Ирана объявлением войны

Удар Ирана по Израилю — это объявление войны. Такое заявление сделал израильский президент Ицхак Герцог в эфире телеканала Sky News.

«Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — подчеркнул он.

По словам Герцога, последнее, к чему стремится Израиль, — это начать войну. Напротив, заявил он, его страна стремится к миру в регионе, а Иран «сеет хаос, террор и нестабильность». Миру пришло время встретиться с «этой империей зла в Тегеране», указал Герцог.

Он добавил, что системы обороны Израиля во время иранской атаки отработали успешно. Также Герцог отметил, что еврейское государство прислушивается к союзникам, но будет делать все, что сочтет необходимым для защиты своих жителей.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) 14 апреля подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом, включая нападение на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом.