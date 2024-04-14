Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Совет Безопасности ООН должен первостепенно сфокусироваться на том, чтобы исключить возникновение подобных сценариев вновь.

Ранее в этот день Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом, включая нападение на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске». Инцидент прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.