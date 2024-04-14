Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

В ходе беседы внимание акцентировали на необходимости прекращения огня в секторе Газа.
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом сообщили на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке. Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о предпринятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу Посольства Ирана в Дамаске», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Совет Безопасности ООН должен первостепенно сфокусироваться на том, чтобы исключить возникновение подобных сценариев вновь.
Ранее в этот день Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск десятков БПЛА Ирана в сторону Израиля «в ответ на многочисленные преступления, совершенные сионистским режимом, включая нападение на консульский отдел посольства Ирана в Дамаске». Инцидент прокомментировала также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- 13 апр
- Грядет катастрофа: болезни обрушились на жителей сектора Газа из-за разрушения инфраструктуры
- 12 апр
- «Хезболла» выпустила десятки ракет по позициям артиллерии Израиля
- 12 апр
- «Третья мировая»: как Иран ответит на «пощечину» Израиля
- 12 апр
- В Израиле предупредили о последствиях прямой атаки со стороны Ирана
- 11 апр
- Россиян предостерегли от посещения стран Ближнего Востока
- 11 апр
- Президент Ирана Раиси выразил соболезнования лидеру ХАМАС после гибели его детей
- 11 апр
- «Не бросали слов на ветер»: нанесет ли Иран ракетный удар по Израилю
- 11 апр
- Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели сыновей от удара Израиля
- 10 апр
- Лавров обсудил с координатором ООН Веннесландом конфликт в Газе
- 10 апр
- Глава политбюро ХАМАС подтвердил гибель троих сыновей в Газе при ударе ЦАХАЛ
Читайте также
76%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?