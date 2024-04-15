Бывший глава украинского МИДа Павел Климкин оценил влияние истощения энергетической инфраструктуры страны на дальнейшее существование киевского режима.

Энергетическая инфраструктура Украины с каждым днем все больше истощается из-за ударов российских военных. Все это ведет Незалежную к ненужности страны для Евросоюза, ведь она становится как «чемодан без ручки». Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Посмотрите на модель этих обстрелов, что и как. Это сейчас реально — завалить всю энергетическую систему, сделать слабее и сделать всю Украину как чемодан без ручки для Европы», — сказал он в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.

Он также отметил, что тем самым Россия придерживается стратегии начать переговоры с Украиной, которая будет уже не нужна Европе.

«Это очень четкая логика — переговоры, и завалить нашу евроинтеграцию. Одновременно. Это твикс два в одном», — заключил Климкин.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле неоднократно отмечали, что ВС РФ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

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