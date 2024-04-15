Парад лицемерия: Совет Безопасности ООН осудил атаку Ирана на Израиль

В Тель-Авиве завершилось заседание военного кабинета, и большинством голосов было принято решение все же ответить на иранскую атаку.

Ответная атака Ирана стала причиной и дипломатических баталий, которые развернулись в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Его участники разошлись в оценках произошедшего.

Представители западных стран традиционно в один голос обвинили в обострении ситуации Тегеран. Москва же напомнила, что именно спровоцировало исламскую республику на военные действия, и какую роль в эскалации сыграли и сам Совбез, и представители коллективного Запада.

Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин с подробностями.

Заседание Совбеза началось с выступления генсека ООН Антониу Гутерриша, который выступил против всего плохого и за все хорошее.

Гутерришу удалось худо-бедно соблюсти нейтралитет, а дальше пошли одинаковые, как под копирку выступления западных стран. Казалось бы, мяч на стороне Израиля. Его ход и от него зависит, будет ли дальнейшая эскалация. Но США, Франция Великобритания призывают остановиться исключительно Иран, который и так уже остановился.

И все же большинство стран выступают с более трезвых позиций и подчеркивают: нельзя осуждать удар Ирана по Израилю, не осудив израильский удар по иранскому посольству в Дамаске. Поэтому призыв остановить спираль насилия должен быть обращен к обеим сторонам конфликта.

Две недели назад мы высказывали озабоченность ударом Израиля. Наша озабоченность реализовалась вчера.

Мир у опасной черты. Мы предупреждали Израиль, что они неправильно делают. И мы оказались правы, сообщает Алжир.

Удар по консульству — нарушение устава ООН и международного права. По словам Ирана, это был ответ на атаку по дипломатическим объектам. Призываем Израиль проявить сдержанность.

Сразу после израильской атаки по иранскому посольству, 2-го апреля Представитель России Василий Небензя призывал Совбез осудить действия Израиля.

«Мы предупреждали, что нужен сильный сигнал о недопустимости таких действий. Призывали четко осудить. Предупреждали, что эскалация возрастет. Что же мы услышали тогда от западных делегаций? Что все не так однозначно. США, Великобритания и Франция.

Вы прекрасно знаете, что удар по дипломатическим объектам — это казус белли. Если бы по вам так ударили, вы бы сейчас доказывали, что это преступление. А сейчас вы говорите это другое», — рассказал постоянный представитель РФ при ООН.

Так что это срочное заседание Совета безопасности ООН, по словам Небензя, это парад лицемерия и двойных стандартов. Представитель Израиля в своем выступлении тему удара по иранскому посольству проигнорировал.

На этом фоне выступление представителя Ирана было намного сдержаннее. Он лишь еще раз напомнил всю предысторию конфликта.

Тем временем в Израиле завершилось заседание военного кабинета и большинством голосов было принято решение все же ответить на иранскую атаку. Вот только не сообщается, как именно и когда. А это означает, что удар может быть нанесен в любой момент и последствия его могут быть самыми непредсказуемыми.