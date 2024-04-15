В Петербурге стартовал сезон речных прогулок

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Все желающие смогут арендовать катер или отправиться в групповой тур на теплоходе по Северной столице.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге сегодня официально открывается сезон прогулок по рекам и каналам. Все желающие смогут арендовать катер или отправиться в групповой тур на теплоходе по Северной столице.

Постепенно список водных развлечений будет расширяться. Уже завтра начнутся речные прогулки с просмотром визитной карточки города — развода мостов.

Теплоходы-рестораны выйдут на воду с 27 апреля. В этот же день стартуют перевозки на знаменитых скоростных судах «Метеор» в Петергоф и Кронштадт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках.

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