В Петербурге стартовал сезон речных прогулок

В Санкт-Петербурге сегодня официально открывается сезон прогулок по рекам и каналам. Все желающие смогут арендовать катер или отправиться в групповой тур на теплоходе по Северной столице.

Постепенно список водных развлечений будет расширяться. Уже завтра начнутся речные прогулки с просмотром визитной карточки города — развода мостов.

Теплоходы-рестораны выйдут на воду с 27 апреля. В этот же день стартуют перевозки на знаменитых скоростных судах «Метеор» в Петергоф и Кронштадт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где россиянам бюджетно отдохнуть на майских праздниках.