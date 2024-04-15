В Петербурге стартовал сезон речных прогулок
Все желающие смогут арендовать катер или отправиться в групповой тур на теплоходе по Северной столице.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
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В Санкт-Петербурге сегодня официально открывается сезон прогулок по рекам и каналам. Все желающие смогут арендовать катер или отправиться в групповой тур на теплоходе по Северной столице.
Постепенно список водных развлечений будет расширяться. Уже завтра начнутся речные прогулки с просмотром визитной карточки города — развода мостов.
Теплоходы-рестораны выйдут на воду с 27 апреля. В этот же день стартуют перевозки на знаменитых скоростных судах «Метеор» в Петергоф и Кронштадт.
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