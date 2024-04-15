«Сразу линяла»: почему Анна Ардова больше не сидит на сайтах знакомств

Некоторое время знаменитость активно вела страницу в приложении для свиданий.

Актриса Анна Ардова, как и ее героиня из популярного сериала «За счастьем», пробовала сидеть на сайтах знакомств. Интересным опытом артистка поделилась в интервью с журналом «Антенна-Телесемь».

Регистрировалась знаменитость под чужим именем, а также старалась выкладывать такие фотографии, чтобы ее личность не была раскрыта сразу. Однако актрису все равно находили поклонники.

«Я не под своим именем регистрировалась и фотографии выкладывала такие, чтобы не узнали! Но узнавали, и как только это случалось, тогда я сразу линяла», — вспомнила Анна.

Со временем интерес к знакомствам пропал, так как было затруднительно построить отношения — слишком часто Ардову узнавали, из-за чего общение рушилось.

«Но с точки зрения игры и развлечения мне было интересно», — добавила артистка

По ее мнению, любовь, конечно, можно встретить где-угодно — в том числе и в Сети. Ведь никто не ожидает, как может повернуться жизнь, отметила звезда.

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