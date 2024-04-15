«Сразу линяла»: почему Анна Ардова больше не сидит на сайтах знакомств

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 24 0

Актриса Анна Ардова перестала знакомиться в Интернете из-за популярности

«Сразу линяла»: почему Анна Ардова больше не сидит на сайтах знакомств

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Некоторое время знаменитость активно вела страницу в приложении для свиданий.

Актриса Анна Ардова, как и ее героиня из популярного сериала «За счастьем», пробовала сидеть на сайтах знакомств. Интересным опытом артистка поделилась в интервью с журналом «Антенна-Телесемь».

Регистрировалась знаменитость под чужим именем, а также старалась выкладывать такие фотографии, чтобы ее личность не была раскрыта сразу. Однако актрису все равно находили поклонники.

«Я не под своим именем регистрировалась и фотографии выкладывала такие, чтобы не узнали! Но узнавали, и как только это случалось, тогда я сразу линяла», — вспомнила Анна.

Со временем интерес к знакомствам пропал, так как было затруднительно построить отношения — слишком часто Ардову узнавали, из-за чего общение рушилось.

«Но с точки зрения игры и развлечения мне было интересно», — добавила артистка

По ее мнению, любовь, конечно, можно встретить где-угодно — в том числе и в Сети. Ведь никто не ожидает, как может повернуться жизнь, отметила звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кологривый признался в изменах жене и романе с Муцениеце.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.44
-0.28 99.73
-0.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:50
Экс-гендиректора Merlion Симоненко приговорили к 22 годам по делу об аферах
12:49
В Москве госпитализирован знаменитый «Шерлок Холмс» Василий Ливанов
12:43
«Сразу линяла»: почему Анна Ардова больше не сидит на сайтах знакомств
12:36
Украинские СМИ сообщили о ликвидации женщины-снайпера ВСУ с позывным «Виски»
12:26
В Кремле высказались об эскалации конфликта на Ближнем Востоке: «Чрезвычайно обеспокоены»
12:15
В московском офисе, предположительно, обнаружили украинский дрон «Баба Яга»

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
«Мечтал о семье»: сын Михаила Круга потерпел очередную неудачу в личной жизни
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок