Его положили в отделение артериальной гипертензии в кардиоцентре.
Фото: Кадр из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство», реж. Игорь Масленников, 1979 г.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве госпитализирован знаменитый «Шерлок Холмс» Василий Ливанов. Его положили в отделение артериальной гипертензии в кардиоцентре. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.
В данный момент планируется проведение полного обследования для народного артиста РСФСР. Его супруга Елена Ливанова подтвердила факт госпитализации.
Известному артисту и режиссеру 88 лет. Наибольшую известность он получил за создание и воплощение экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
Читайте также
57%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?