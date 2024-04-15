«Наговаривали на меня»: почему у Волочковой не сложился союз с бизнесменом Керимовым

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 47 0

Балерина Волочкова назвала окружение и ее мать причиной расставания с Керимовым

«Наговаривали на меня»: почему у Волочковой не сложился союз с бизнесменом Керимовым

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Балерина и предприниматель не смогли построить крепкую семью. Оказывается, что проблема была не в разногласиях влюбленных. Тогда в чем?

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла правду о разрыве с бизнесменом Сулейманом Керимовым. По ее мнению, причиной расставания послужило окружение мужчины и ее мать.

«Я как раз уже была надломлена в этом моменте, когда и окружение против, и мама моя завистливая. Просто я ни у одного мужчины в своей жизни ни копейки денег не попросила сама. А вот моя мама у каждого, будь то мужчина моей жизни или просто мои друзья», — рассказала она в интервью Ляйсан Утяшевой.

Проблема заключалась не только в поведении родственницы балерины, но и в слухах, которые ходили вокруг ее персоны. Сама Волочкова отрицает все, что о ней говорят. Сулейман Керимов после расставания начал мстить, однако звезда уверена, что в этом виноват не он, а его окружение.

«Те люди, которые тогда уже гадили, тогда уже ставили нам какие-то препоны, наговаривали на меня невероятные гадости», — указала балерина.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Волочкова опубликовала несвойственное ей фото.

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«Наговаривали на меня»: почему у Волочковой не сложился союз с бизнесменом Керимовым

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