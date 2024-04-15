Генпрокурор РФ Краснов встретился с министром юстиции Алжира

В ходе международного рабочего визита генпрокурора России Игорь Краснов прибыл в Алжирскую Народную Демократическую Республику, где встретился с Министром юстиции, хранителем печатей Алжира Абдеррашидом Таби.

Отдельной темой глава надзорного ведомства обозначил вопрос противодействия терроризму.

«Как вы знаете, в марте в Москве произошло трагическое событие, устроена варварская террористическая атака, в результате которой погибли и пострадали сотни мирных граждан», — заявил генпрокурор России.

Генпрокурор России упомянул, что ранее Абдеррашид Таби выражал заинтересованность в изучении российского опыта противодействия коррупции, в том числе в ознакомлении с государственной информационной системой «Посейдон».