Генпрокурор РФ Краснов встретился с министром юстиции Алжира

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

По словам Игоря Краснова, необходимо поставить преграду распространению терроризма, прежде всего в молодежной среде.

Генпрокурор РФ Краснов встретился с министром юстиции Алжира

Фото: Кормилицына Кристина / ТАСС

В ходе международного рабочего визита генпрокурора России Игорь Краснов прибыл в Алжирскую Народную Демократическую Республику, где встретился с Министром юстиции, хранителем печатей Алжира Абдеррашидом Таби.

Отдельной темой глава надзорного ведомства обозначил вопрос противодействия терроризму.

«Как вы знаете, в марте в Москве произошло трагическое событие, устроена варварская террористическая атака, в результате которой погибли и пострадали сотни мирных граждан», — заявил генпрокурор России.

Генпрокурор России упомянул, что ранее Абдеррашид Таби выражал заинтересованность в изучении российского опыта противодействия коррупции, в том числе в ознакомлении с государственной информационной системой «Посейдон».

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