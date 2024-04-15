«Все-таки многовато»: Путин о снижении рождаемости в Волгоградской области
Путин указал главе Волгоградской области на снижение рождаемости в регионе
Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru
Президент провел рабочую встречу с главой региона. О чем еще говорили?
Владимир Путин встретился с главами южных регионов. Сперва президент по видеосвязи провел рабочую встречу с губернатором Волгоградской области. Андрей Бочаров доложил об устойчивом развитии экономики региона. В полной мере выполняются программы поддержки семей с детьми и людей с ограниченными возможностями.
Владимир Путин обратил внимание на демографический фон в регионе.
«Андрей Иванович, в два раза больше, чем по стране, снизилась рождаемость. Все-таки в два раза — многовато. Волгоград — такое место хорошее, красивое», — сказал президент.
«Работаем, Владимир Владимирович, над этой задачей. Считаем, что здесь нам необходимо вводить дополнительные меры поддержки. Мы их рассматриваем, понимаем, что нам необходимо сделать», — ответил губернатор.
«У вас очень много инвестпроектов, смотрю, причем они разные, из разных отраслей производства. Это, конечно, создает уверенность в развитии экономики региона на среднесрочную и даже на более отдаленную перспективу, потому что это рабочие места и развитие экономики в самом широком смысле этого слова, повышение различных компетенций и так далее», — отметил Путин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин обсудил меры социальной поддержки с главой Минтруда Антоном Котяковым.
Читайте также
57%
-0.28 99.73
-0.95
Нашли ошибку?