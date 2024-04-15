Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

В России могут ввести уголовное наказание за умышленное повреждение имущества из-за политической и расовой ненависти. Соответствующий законопроект одобрило правительство, передает РИА Новости.

Статью Уголовного кодекса РФ предложили дополнить квалифицирующим признаком, который включает в себя преступные деяния по мотивам «политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

В качестве наказания авторы предложили ввести принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы, одним из которых временно запретил иностранцам работать в 35 сферах на полуострове. Правоохранители выявили в регионе более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, причем 100 из них работали незаконно.