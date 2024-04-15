Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 29 0

Авторы предлагают ввести уголовное наказание за такие деяния.

Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

Фото: China News Service / ТАСС

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В России могут ввести уголовное наказание за умышленное повреждение имущества из-за политической и расовой ненависти. Соответствующий законопроект одобрило правительство, передает РИА Новости.

Статью Уголовного кодекса РФ предложили дополнить квалифицирующим признаком, который включает в себя преступные деяния по мотивам «политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

В качестве наказания авторы предложили ввести принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы, одним из которых временно запретил иностранцам работать в 35 сферах на полуострове. Правоохранители выявили в регионе более 500 человек, нарушивших миграционное законодательство, причем 100 из них работали незаконно.

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Правительство поддержало проект о наказании за преступления из-за расовой вражды

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