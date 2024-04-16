НЛП поможет стать счастливым человеком? В чем суть техники и работает ли она

Нейролингвистическое программирование стало популярным во многих странах. Многие специалисты уверены, что с помощью этой терапии можно улучшить качество жизни. Так ли это на самом деле?

Психологи помогают людям решить множество проблем и справиться с жизненными трудностями. Существуют различные техники, благодаря которым специалисты помогают разрушить ложные установки, что мешают жить, или научиться проще реагировать на некоторые обстоятельства в жизни. Одна их них — нейролингвистическое программирование (НЛП). О том, как эта техника работает и как она может улучшить качество жизни для 5-tv.ru рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Специалист рассказал, что НЛП придумали тогда, когда определенная группа людей захотела разработать механизм, позволяющий передать навыки и умения от одного человека к другому.

«Они пробовали разные теории, разные подходы, пытались даже копировать поведение людей, задавать им разные вопросы. Потом они попытались потренироваться на психотерапевтах того времени. Например, Милтон Эриксон, Вирджиния Сатир, Фредерик Перзл. По их поведению начали изучать то, как они ведут терапию», — объяснил специалист.

Интересно, что в обычной жизни практически каждый из нас сталкивался с техникой НЛП.

«НЛП — это про то, чтобы взять человека, который что-то умеет, понять, как у него это получается и начать обучать этому других людей. В обычной жизни это можно наблюдать, когда мы приходим в автошколу. То есть экспериментально подобрали последовательность упражнений, которые позволяют быстро обучить человека водить автомобиль», — рассказал Евгений Идзиковский.

По его словам, важно учитывать, что НЛП и НЛП-терапия — это разные вещи. Благодаря последней можно улучшить качество жизни человека с помощью изученных техник.

Идзиковский также рассказал, что в основе НЛП лежат несколько важных нюансов. Во-первых, понимание того, что психика человека может решать любые задачи. Иногда нужно лишь помочь человеку взглянуть на нее с другой стороны. Во-вторых, мысли человека состоят из формы и содержания. Мы можем представлять что-то ярче или наоборот — мрачнее. Соответственно, влияя на форму мысли, можно влиять и на ее содержание.

НЛП — это открытая система, интегрирующая в себе и многие другие направления психологии, отметил специалист. Например, гипнотические техники или работу с внутренними образами.

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