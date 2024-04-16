«От папы больше досталось, чем от мамы»: Волочкова рассказала об отношениях с родителями

Как балерина отзывается о тяжелобольном отце? И за что так и не может простить мать?

Балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своим тяжелобольным отцом. В молодости он был чемпионом СССР по настольному теннису, а сегодня не может практически разговаривать после инсульта. Знаменитость признается, что именно благодаря несгибаемому характеру папы она смогла вырасти той, кем является сегодня.

«Жалко… 15 лет он ничего не говорит. Это после инсульта… У него все сохранено, сознание, частично речь… Я позавчера с ним разговаривала. Он меня узнает и очень любит. Но, знаете, тяжело, когда звонишь отцу, а он может только сказать „со-со, ва-ва“. Спортсмен, тренер! В 60 лет его накрыла эта история… Мне от папы гораздо больше досталось, чем от мамы», — откровенничает Волочкова в разговоре с гимнасткой Ляйсан Утяшевой.

Маму же балерина недолюбливает. По ее словам, именно из-за родительницы у нее не сложились отношения с первой любовью — артистом балета Фарухом Рузиматовым. Волочкова вспоминает, что молодой человек очень активно ухаживал за ней, когда ей было всего 19 лет. Однако мама силой удерживала дочь от свиданий. Однажды она даже решила напугать дочь и на целый день исчезла из дома, из-за чего Волочкова всю ночь провела в мольбах перед иконами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова провела вечер с дочкой после серьезного конфликта.