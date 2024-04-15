Патрушев обсудил с израильским коллегой недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 10 0

Патрушев: необходимо проявить сдержанность на ближневосточном конфликте

Патрушев обсудил с израильским коллегой недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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К какому общему мнению пришли стороны?

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел телефонный разговор с израильским коллегой Цахи Ханегби. В ходе беседы стороны обсудили необходимость недопущения эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в аппарате Совбеза РФ.

Так, Патрушев подчеркнул важность сдержанности всех сторон для предотвращения дальнейшего обострения конфликта.

«Подчеркнуто, что Россия выступает за урегулирование разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами», — говорится в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

После этого, в ночь с 13 на 14 апреля, Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения. Также он назвал атаку Ирана объявлением войны.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Небензя назвал заседание СБ ООН по Ближнему Востоку парадом лицемерия.

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