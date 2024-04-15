«Взял отпуск на два месяца»: бизнес-коуч Портнягин прокомментировал свой арест

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 1 545 0

Коуч Портнягин об аресте: отдохну, побуду с сыном и буду дальше двигаться

Фото, видео: ВКонтакте / Дмитрий Портнягин / d.portnyagin; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Блогер расценил решение суда, как возможность побыть со своей семьей.

Тверской суд Москвы отправил блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина под домашний арест до 10 июня. Мужчина обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. После заседания Дмитрий дал эксклюзивный комментарий 5-tv.ru.

«На сегодня мы закончили. Домашний арест практически на два месяца. Поеду немножко отдохну, взял себе отпуск на два месяца. Побуду с сыном, побуду на даче, приведу свои мысли в порядок и дальше буду двигаться. Я все равно внутри ощущаю себя свободным предпринимателем», — сообщил Портнягин.

Бизнес-коуч заявил о желании продолжить работу в России и нести пользу людям, которые пользуются его продуктами и услугами. Он уверен, что его деятельность будет развиваться и дальше.

«Не знаю, как сложится дальше моя судьба. Но я точно могу сказать, что мы закрыли абсолютно все долги, которые были перед нами, мы их закрыли очень быстро. На сегодняшний день государству я не должен ничего», — подчеркнул предприниматель.

Он отметил, что из зала суда вышел не только предпринимателем, но, возможно, будущим политиком, который будет продолжать двигаться и развивать предпринимательство в России.

Блогер расценивает арест как возможность побыть со своей семьей.

Долг в размере более 124 миллионов рублей у Портнягина образовался в 2018–2020 годах. Люди, которые работали тогда на него, не смогли проследить и сделать свою работу качественно, утверждает блогер. Из-за множества задач и большой нагрузки и сам Портнягин не уследил за этим. Блогер посоветовал предпринимателям вести белый бизнес и уплачивать все налоги.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве прошло предварительное слушание в отношении клиники Хайдарова.

+8° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
93.59
0.15 99.79
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:25
Свидание обернулось кошмаром: выжившая при теракте в «Крокусе» рассказала о том жутком вечере
23:12
На Украине признали огромные потери генерирующих мощностей
23:03
Случайно пролил чай: у летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков по вине пилота
22:50
Форму не теряет: 55-летняя певица Валерия села на шпагат
22:37
Приморье в огне: как регион борется с природными пожарами
22:23
«Взял отпуск на два месяца»: бизнес-коуч Портнягин прокомментировал свой арест

Сейчас читают

На Украине «людоловы» массово охотятся на мужчин призывного возраста
Суд в Москве отправил блогера Портнягина под домашний арест
За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок