Ефремов получил Национальную премию в области веб-контента за роль в «Библиотекаре»
Ефремов получил Национальную премию за роль в «Библиотекаре»
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер разделил номинацию со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Иваном Янковским.
Никита Ефремов победил в номинации «Лучший актер интернет-сериала» по версии V Национальной премии в области веб-контента за роль в сериале «Библиотекарь», снятого в жанре фэнтези. Церемония премии состоялась в Москве в минувший понедельник, 15 апреля.
В картине знаменитость сыграл главную роль — Алексея Вязинцева. После новости о смерти отца при загадочных обстоятельствах его герой продал квартиру родителя и оказался вовлечен в череду опасных событий.
Номинацию Ефремов разделил с коллегой Иваном Янковским. Последний актер получил награду за роль в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», где сыграл Адидаса.
Кроме того, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» также стал победителем в номинации «Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода более 24 минут)».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Никита Ефремов планирует стать отцом.
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