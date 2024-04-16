Двойные стандарты: Япония намерена сохранить долю в некоторых проектах России

Речь идет о «Сахалине-1» и «Сахалине-2». При этом государство продолжает вводить антироссийские санкции.

Япония намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в России. Об этом говорится в ежегодном докладе МИД страны «Синяя книга по дипломатии», передает РИА Новости.

Согласно документу, Токио хочет постепенно отказаться от российских энергоносителей, включая уголь и нефть. При этом Япония считает проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в свете обеспечения стабильных поставок на средне- и долгосрочную перспективу важными в сфере энергобезопасности страны.

В то же время Япония продолжит со странами «Большой семерки» (G7) проводить «политику жестких санкций» против России. К слову, недавно Токио ввел запрет на экспорт 164 категорий товаров в рамках санкций против Москвы. В список ограничений попало много неорганических химикатов. В силу санкции вступят в среду, 17 апреля.

Токио неоднократно заявлял о заинтересованности в поставках сжиженного природного газа и нефти с «Сахалина-2». В 2022 году Москва перевела оба проекта в юрисдикцию РФ. Японские компании сохранили в них участие, власти России одобрили такое решение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ. В Токио вспомнили про трагедию в Хиросиме и Нагасаки, забыв упомянуть, пожалуй, самый главный факт.