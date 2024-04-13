«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 260 0

Захарова: заявление Японии о ядерной угрозе РФ — неуважение к жертвам атак США

«Неуважение памяти»: в МИД РФ прокомментировали заявления Японии о «ядерной угрозе» РФ

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Тема:
Бомбардировка Хиросимы

В Токио вспомнили про трагедию в Хиросиме и Нагасаки, забыв упомянуть, пожалуй, самый главный факт.

Заявление о том, что Япония «не смирится с российской ядерной угрозой», которая якобы может привести к повторению трагедии в Хиросиме и Нагасаки, является проявлением неуважения к памяти жертв этих атак со стороны США. Об этом в беседе с 5-tv.ru сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Замалчивание преступной ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки, а также ложное увязывание этой темы с Россией — это классический пример „фейк ньюс“ и дезинформации. Японское правительство оболванивает свое население и демонстрирует неуважение к памяти жертв американских атак», — подчеркнула дипломат.

Позицию Токио касательно «российской ядерной угрозы» накануне озвучила заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино. В ходе заседания Совета безопасности организации по украинскому вопросу дипломат напомнила о трагедии своей страны, забыв, однако, уточнить, что атомные бомбы на их города в 1945 году были сброшены Соединенными Штатами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Полянский отреагировал на заявление Кисиды о ядерной угрозе.

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