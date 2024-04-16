В Москве стартовал сезон благоустройства территорий

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 15 0

В порядок приведут порядка 700 улиц.

В Москве стартовал сезон благоустройства территорий

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В 2024 году в Москве планируется привести в порядок свыше 2,5 тысячи различных общественных пространств, в том числе 18 крупных объектов, больше 20 водоемов и свыше 1,7 тысячи дворов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, проинформировав о начале очередного сезона благоустройства городских территорий.

Ключевым элементом программы станет благоустройство порядка 700 улиц. По словам Собянин, подходы к их ремонту претерпевают значительные изменения.

«Ремонт должен быть комплексным и охватывать все элементы улицы, включая дорожное полотно, газоны, тротуары и при необходимости — фасады и освещение», — подчеркнул мэр.

В этом году мероприятия по благоустройству, в частности, будут проводиться на улице Бутлерова.

«Работы включают ремонт проезжей части и тротуаров, замену устаревшего освещения, установку опор контрастного освещения на восемь нерегулируемых пешеходных переходах, промывку фасадов домов и другие задачи», — написал Собянин.

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