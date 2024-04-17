Уникальные мухи: ученые научились выращивать особо питательные личинки

Насекомых будут использовать в качестве корма для животных и в виде удобрения.

Петербургские ученые придумали, как помочь фермерам. Сотрудники университета ИТМО создали технологию выращивания особо богатых протеином личинок мухи черной львинки. Предполагается, что насекомых будут использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб.

Однако этим функционал насекомых не ограничивается. Специалисты уверяют, личинки мух могут принести пользу и человеку. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко продолжит.

Целая лаборатория и инкубатор с тропическими условиями для личинок. Так в Петербургском университете ИТМО выращивают экзотическую муху под названием «черная львинка» — будущий корм для рыб, птиц и скота.

Одна муха способна отложить до 600 яиц, которые за считанные дни превращаются вот в таких личинок. Они отличаются своей невероятной прожорливостью: готовы питаться любыми отходами — это, например, хлебные — и очень быстро набирают массу.

Просроченные продукты, отходы водоочистных сооружений, рыбной и даже пивоваренной промышленности — личинки едят все, чем переполнены мусорные полигоны. При этом они быстро размножаются и не переносят заболевания. Наиболее питательны насекомые на стадии предкуколки.

«Здесь они максимально упитанные, и мы сейчас их будем анализировать. Мы их сбланшировали, мы их сейчас еще досушим и непосредственно будем анализировать на белок и липиды», — рассказывает студентка университета ИТМО Алиса Письменная.

Потом липиды извлекают — они могут навредить животным, а массу обезжиривают и перемалывают.

«Мы можем получить высокожирную личинку — с содержанием липидов более 40%, в другом случае мы можем получить высокопротеиновую личинку. В зависимости от того, какая задача в нашем проекте, мы будем получить личинку с заданными качественными характеристиками», — говорит кандидат технических наук и заведующая лабораторией факультета экотехнологий ИТМО Нелли Молодкина.

Ведь для каждого вида животного нужен свой показатель. Как раз с этим ученые экспериментируют: предлагают личинкам разное питание — так называемый субстрат.

Сейчас очень тяжело в принципе фермерским хозяйствам, потому что на рынке очень много некачественных комбикормов, приходится выбирать лучшее, добавлять смеси самим. Может быть, это то, что фермеры так долго искали и сами пытались миксовать.

А вот и первые потребители продукции ИТМО. Индюки к новому блюду отнеслись с подозрением, а вот курицы сразу опустошили кормушки.

Впрочем, столь положительно к экспериментальному продукту относятся не везде. Масштабы Бисеровского рыбокомбината — больше тысячи тонн корма в сезон. Здесь предпочитают сначала подсчитать потенциальные расходы.

Ученые не отрицают: пока альтернатива в разы дороже традиционных кормов. Чтобы сделать продукт доступнее, нужно наладить и автоматизировать производство.