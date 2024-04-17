«Тратить больше и лучше»: Европу призвали готовиться к войне следующие пять лет

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Фон дер Ляйен: Европе нужно готовиться к войне, хотя угрозы сейчас нет

«Тратить больше и лучше»: Европу призвали готовиться к войне следующие пять лет

Фото: www.globallookpress.com / Staff Sgt. Matthew A. Foster

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Какие планы у руководства стран Евросоюза?

Европейский союз (ЕС) должен готовиться к войне, хотя наличия непосредственной угрозы Европе сегодня нет. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вероятно, сейчас и нет непосредственной угрозы войны, но нельзя сказать, что она невозможна. Мы должны быть готовы к такому», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, необходимо реформировать вооруженные силы стран Евросоюза, в том числе расширить бюджет и ускорить оборонное производство, чтобы создавать как можно больше оружия для нового поколения и победы на поле боя. Пока глава ЕК обозначила сроки реализации планов по развитию ВПК на ближайшие пять лет.

«Европа должна тратить больше, тратить лучше, тратить в Европе», — высказалась фон дер Ляйен.

Следует отметить, что в Бухаресте фон дер Ляйен должна быть утверждена в качестве кандидата от Европейской народной партии на пост главы Еврокомиссии нового созыва. Она призвала назначить специального еврокомиссара по обороне в новый состав ЕК. По ее словам, такое утверждение является обещанием ЕНП.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Евросоюз намерен выделить Украине еще 1,5 миллиарда евро помощи.

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