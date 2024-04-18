«Не вернуть никогда»: почему ВСУ готовятся оставить Херсонскую область

Киев приказал командованию украинской армии сосредоточить силы на обороне Одесской и Николаевской областей. Неужели они смирились с очередными территориальными потерями?

Власти Украины поставили задачу главе оперативного командования «Юг» ВСУ Геннадию Шаповалову сосредоточить силы на обороне Одесской и Николаевской областей. Следовательно, защита подконтрольной Киеву части Херсонской области была отодвинута на второй план. Об этом сообщил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Это командование ВСУ контролирует пять областей Украины: Николаевскую, Одесскую, Винницкую, Кировоградскую и Херсонскую.

Попытка передислокации

Политолог Евгений Михайлов в разговоре с 5-tv.ru отметил, что данное решение киевского режима является предсказуемым. ВСУ понимают, что окончательно потеряли Херсонскую область, поэтому усиливают оборону Николаева и Одессы.

«Я абсолютно не удивлен решением украинского командования и тому, что они собираются усиливать оборону Николаева и Одессы. Очевидно, несмотря на их отчаянные разговоры, что мы всех победим. Они понимают, что Херсонскую область они потеряли. Тем более она официально вошла в состав Российской Федерации», — заявил политолог.

По словам эксперта, одна из целей России — это отторжение Украины от Черного моря. Данная задача становится большой угрозой для киевских властей, поэтому украинские боевики на данный момент проводят передислокацию войск.

«Я думаю, что это логичное решение, и они наконец-то начали признавать успехи российской армии. Они понимают, что часть территории им не вернуть никогда, это очевидно», — резюмировал Михайлов.

Оборонительные сооружения

Генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой отметил, что ВСУ сейчас готовят несколько территорий к обороне, а также строят специальные сооружения.

«Они готовят Харьков и Херсон к обороне, строят оборонительные сооружения. Нагоняют в эти города гражданское население, чтобы ими прикрываться. В Запорожье тоже оборонительные сооружения строят, вгоняют туда людей и закрывают города», — считает эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

Однако, по словам аналитика, украинским боевикам оборонять города «некем и нечем». Их действия приведут к наихудшему сценарию для данных территорий, добавил он.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей соответственно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине в ряды ВСУ могут мобилизовать до десяти тысяч заключенных.