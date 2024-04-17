Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 24 0

Благодаря строительству новых предприятий в столице появится свыше 16 тысяч рабочих мест.

Собянин: в Москве построят 16 промышленных объектов по городской программе

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В семи столичных округах инвесторы построят 16 промышленных объектов по городской программе создания рабочих мест. Об этом в своем Telegram написал мэр Москвы Сергей Собянин.

В частности, в районе Савелки (ЗелАО) появится строительное производство, а в районе Очаково-Матвеевском (ЗАО) — завод по выпуску продуктов питания и полуфабрикатов. В Марьиной Роще (СВАО) возведут производственный технопарк. Кроме того, в Покровском-Стрешневе (СЗАО) планируется запустить производство товарного и архитектурного бетона и изделий из него.

По словам Собянина, благодаря строительству данных предприятий появится свыше 16 тысяч рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была запущена в столице в 2020 году.

«По прогнозу, суммарные инвестиции по ней превысят 1,4 триллиона рублей», — отметил Собянин.

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