«Погибший» немецкий миллиардер неожиданно нашелся в объятиях любовницы в Москве

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 73 0

DM: якобы погибший миллиардер Хауб живет с любовницей в Москве

«Погибший» немецкий миллиардер неожиданно нашелся в объятиях любовницы в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Malte Ossowski/SVEN SIMON

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В день исчезновения Хауб катался на лыжах в Альпах. Родственники три года думали, что он мертв. Оказалось, что нет.

Пропавший без вести и признанный погибшим немецко-американский миллиардер Карл-Эриван Хауб оказался жив. Мужчину нашли у любовницы в Москве, сообщает газета Daily Mail.

В 2018 году Карл-Эриван отправился кататься на лыжах в Альпах и не вернулся. Спасатели искали его неделю, а после сочли мертвым, предполагая, что он провалился в пропасть или был завален снежной лавиной. Но родственники 58-летнего на тот момент мужчины не теряли надежды целых три года. Хауб оставил после себя состояние в размере шести миллиардов долларов. У него есть жена и два ребенка.

Но не тут-то было. Масштабное расследование немецкого телеканала RTL и журнала Stern выяснило, что Хауб жив и здоров. Он проживает в российской столице с молодой любовницей по имени Вероника. Предполагается, что за три дня до исчезновения он связывался с ней по телефону. Девушка была руководителем турагентства. Тайные возлюбленные вместе отдыхали еще в 2008-м и 2009-м годах.

По одной из версий, в день загадочного и, вероятно, спланированного исчезновения миллиардер скатился по горному склону в сторону Италии, откуда и перебрался в Россию.

Теперь в Германии допрашивают родного брата Хауба, который управляет его бизнесом и якобы всегда знал о планах родственника.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что 27-летнего актера нашли мертвым в лесной чаще Канзаса.

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