Генеральный прокурор России Игорь Краснов встретился с председателем Верховного народного суда Кубы Рубеном Ремихио Ферро в рамках визита в Латинскую Америку.

В ходе переговоров Краснов подчеркнул высокий уровень дипломатических отношений России и Кубы. Также он отметил, что РФ имеет устойчивую судебную практику по борьбе с терроризмом, распространению наркотиков и других преступлений. И этим опытом Россия готова делиться с Кубой.

«Твердо убежден, что наша общая конечная цель — защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. Ведь как точно выразился Фидель Кастро: «Кто не способен бороться за других, никогда не будет в состоянии бороться за самого себя», — заявил Краснов.

Кроме того, генпрокурор предложил организовать диалог о противодействии преступности в рамках научных исследований Университета прокуратуры.

Глава надзорного ведомства выразил заинтересованность во всестороннем углублении российско-кубинских отношений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что генпрокурор РФ Краснов встретился с министром юстиции Алжира.