«Глотают раковины»: с чем связана массовая гибель дельфинов в Анапе

Страшная гибель животных связана с голодом.

У станицы Благовещенская близ Анапы нашли десятки выброшенных на пляж мертвых дельфинов. Местный житель насчитал около 40 погибших животных. Мужчина опубликовал в Сети снимки, на которых видно полуразложившиеся туши млекопитающих.

Сопредседатель союза экологических организаций Андрей Фролов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru объяснил, от чего дельфины умирают чаще всего. Специалист отметил, что гибель млекопитающих происходит, к сожалению, ежегодно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Весной дельфины в большом количестве направляются в нерестилище, так как там сосредоточена вся рыба. Поэтому, если случается трагедия, то она несет сразу массовый характер.

«Сейчас до того, как начался нерест, дельфины здорово голодают. Основная причина гибели дельфинов во многом заключается в голоде, когда им не хватает рыбы, они не могут нормально питаться. Они начинают глотать раковины. <…> Эти раковины в их желудке не перевариваются», — отмечает специалист.

Когда дельфины голодают, то они начинают грызть острые ракушки, и у них забивается желудок. Их пищевой тракт забивается этой заразой, объясняет эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Крыму в море выпустили спасенного дельфина.