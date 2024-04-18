«Я очень заболела»: Лариса Лужина в тяжелом состоянии
Лариса Лужина сообщила, что тяжело заболела
Фото: Мудрац Александра / ТАСС
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Народная артистка РСФСР отказалась от интервью.
Что происходит с народной артисткой РСФСР? Последнее время 85-летняя Лариса Лужина часто пребывает в не лучшей физической форме. Любимая многими, благодаря участию в известных кинокартинах, актриса сообщила журналистам aif.ru накануне интервью о тяжелом состоянии.
Женщина очень плохо себя чувствует. По ее словам, она переносит крайне серьезную форму простуды.
«Кашель сильный, нос заложен, очень болит голова, все тело ломит», — рассказала Лариса Лужина.
Она выразила надежду на скорейшее выздоровление и обещала после этого дать обещанное интервью.
В декабре прошлого года актриса перенесла сердечный приступ, а в январе сообщила, что села на диету из-за ухудшения самочувствия.
Вероятнее всего, ослабленный организм не справился с нагрузкой. Иммунитет женщины слабо борется с вирусами и держит ее в напряженном состоянии, не давая победить болезнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов.
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