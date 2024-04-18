«Я очень заболела»: Лариса Лужина в тяжелом состоянии

Народная артистка РСФСР отказалась от интервью.

Что происходит с народной артисткой РСФСР? Последнее время 85-летняя Лариса Лужина часто пребывает в не лучшей физической форме. Любимая многими, благодаря участию в известных кинокартинах, актриса сообщила журналистам aif.ru накануне интервью о тяжелом состоянии.

Женщина очень плохо себя чувствует. По ее словам, она переносит крайне серьезную форму простуды.

«Кашель сильный, нос заложен, очень болит голова, все тело ломит», — рассказала Лариса Лужина.

Она выразила надежду на скорейшее выздоровление и обещала после этого дать обещанное интервью.

В декабре прошлого года актриса перенесла сердечный приступ, а в январе сообщила, что села на диету из-за ухудшения самочувствия.

Вероятнее всего, ослабленный организм не справился с нагрузкой. Иммунитет женщины слабо борется с вирусами и держит ее в напряженном состоянии, не давая победить болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, о чем жалеет Лариса Лужина после четырех разводов.