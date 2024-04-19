«Из загробного мира?» — россиянка опровергла новости о побеге миллиардера Хауба к ней в Москву

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 12 0

Вероника Ермилова опровергла связь с пропавшим немецким миллиардером Хаубом

«Из загробного мира?» — россиянка опровергла новости о побеге миллиардера Хауба к ней в Москву

Фото: www.globallookpress.com / heimifoto/L.Heimrath

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Немецко-американский предприниматель исчез в 2018 году во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. Зарубежные СМИ утверждают, что он жив и здоров, причем в объятиях любовницы из Москвы.

Зарубежные СМИ подозревают россиянку Вероника Ермилову в любовной связи с пропавшим несколько лет назад немецко-американским миллиардером Карлом-Эриваном Хаубе. Женщина поговорила с журналистами KP.RU и рассказала свою версию.

Шесть лет назад мужчина пропал без вести в 2018 году во время отдыха на горнолыжном курорте в Альпах. Поиски не увенчались успехом, через время его сочли погибшим. Недавно немецкий телеканал RTL и журнал Stern провели собственное расследование и выяснили, что Хауб жив и находится в Москве. Они объявили, что он намеренно сбежал к любовнице, которой оказалась Вероника Ермилова.

Сама женщина яро отрицает связь с миллиардером и просит ее не беспокоить. По словам Ермиловой, последний раз она видела Хауба в начале 2000-х. Это была деловая встреча, он оформлял заказ в агентстве, в котором женщина трудилась. На вопрос журналистов о связи после исчезновения мужчины, Вероника реагирует очень агрессивно, отвечая общими фразами.

«С чего вы взяли, что это пропажа? Человек погиб. Никто со мной не выходил на связь. Откуда? Из загробного мира?» — сказала Вероника Ермилова.

Женщина во время беседы пожаловалась на то, что такие необоснованные слухи вызывают проблемы в ее личной жизни, ведь она замужем. Вероника сказала, что ее супруг очень раздражен. Супруги намерены обратиться к юристу с вопросом о том, стоит ли подавать иск в суд.

Зарубежные СМИ же утверждают, что россиянка общалась с миллиардером не только перед его исчезновением, но и неоднократно отдыхала с ним на курортах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что немецкий миллиардер неожиданно нашелся в объятиях любовницы в Москве.

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