Обыски, допросы и розыск: что известно о подозреваемом в убийстве москвича на парковке

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 262 0

В Москве напавший на мотоциклиста мигрант оставил в салоне автомобиля пистолет

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

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Столичные правоохранители ищут уроженца Азербайджана, напавшего на мотоциклиста из-за сделанного замечания.

Мигрант, который напал с ножом на мотоциклиста в Москве, оставил в брошенном автомобиле оружие. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В Москве ищут уроженца Азербайджана, который подозревается в убийстве молодого человека на парковке в одном из жилых дворов. По версии следствия, водитель авто припарковал машину на тротуаре возле подъезда на Краснодарской улице. Недовольный местный житель сделал ему замечание. Ответить водитель решил кулаками, а после ударил ножом в живот. В итоге пострадавший скончался на месте.

Нападавший скрылся с места происшествия, его ищут. По данным прокуратуры Москвы, он уже несколько раз менял автомобили. В салоне авто, брошенном на улице Новороссийской, обнаружен пистолет. По некоторым данным, временная регистрация у подозреваемого истекла еще в феврале 2024 года.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. На допрос в Следственный комитет доставлены отец и друг подозреваемого.

«Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения. Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц», — говорится в сообщении столичного СК РФ.

Законность нахождения 21-летнего мигранта и его родственников на территории России проверяется компетентными органами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что известно о кровавом убийстве двух женщин на северо-востоке Москвы.

Обыски, допросы и розыск: что известно о подозреваемом в убийстве москвича на парковке

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Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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Фото: Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

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