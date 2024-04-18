Занимает два места на парковке: Тимати купил дорогущий бронированный автомобиль

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 27 0

Тимати купил бронированный автомобиль за 60 миллионов

Занимает два места на парковке: Тимати купил дорогущий бронированный автомобиль

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Столько стоит новое транспортное средство рэпера?

Маленькие мальчики играют в игрушечные машинки, а большие — покупают настоящие. Рэпера Тимати заметили на новом бронированном автомобиле Mercedes. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Патриаршие».

Артист знаменит своей любовью к коллекционированию крутых редких машин. На этот раз его выбор пал на транспортное средство стоимостью около 60 миллионов рублей. Точную цену назвать тяжело, потому что такие авто делаются на заказ. Покупатель самостоятельно выбирает комплектацию и обивку для салона.

Сам рэпер о новом приобретении не сообщал, но уже его использует. Машину заметили в центре столицы, когда она уже собиралась отъезжать.

В прошлом году Тимати приобрел коллекционный автомобиль, владельцами модели которой на тот момент являлись всего три человека в мире, включая самого рэпера. Такая покупка обошлась ему в 725 миллионов рублей. Но, как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы оно не плакало.

В автопарке Тимати есть еще несколько эксклюзивных моделей. Все они не стоят без дела, он ездит даже на винтажном транспортном средстве 60-х годов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Тимати сравнила нынешнюю избранницу рэпера с его бывшими.

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