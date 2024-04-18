Силовики задержали в Крыму 12 членов неонацистской структуры «Белая масть»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 7 0

Чем известны радикалы?

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Правоохранители провели в Крыму операцию по задержанию членов межрегиональной неонацистской структуры «Белая масть». Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

В рамках операции силовики задержали 12 членов праворадикального движения, которое открыто поддерживает украинский националистический режим. При обыске в их домах было изъято оружие, литература экстремистского содержания, такого же рода атрибутика, а также банковские карты и средства связи.

По некоторым данным, неонацисты связаны с лидерами «Русского добровольческого корпуса»* и украинского националистического полка «Азов»*.

Основатель «Белой масти» — 24-летний Михаил Мауров, действующий по указаниям куратора с Украины. Сейчас он живет в Грузии. Участники движения следуют культу Третьего рейха и используют символы нацисткой Германии.

Известно, что Мауров намеревался вступить в «Легион Свободы России»*, чтобы собрать боевиков и отправить их после обучения в зону спецоперации для участия в боях в рядах ВСУ.

Среди преступлений членов движения — акции с применением насилия в отношении мигрантов и правоохранителей, а также обучение по изготовлению коктейлей «Молотова».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что польские наемники заявили о сотрудничестве с боевиками из РДК*.

* — признан террористической организацией и запрещен в России

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